I dissidenti iraniani affermano che i bombardamenti non rovesceranno i chierici al potere

AgenPress. Un alto funzionario di un gruppo di opposizione iraniano con sede a Parigi ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran non avrebbe rovesciato la leadership clericale, sostenendo che solo una rivolta popolare sostenuta dalla resistenza interna avrebbe potuto farlo.

Quasi due settimane di bombardamenti hanno ucciso circa 2.000 persone in Iran, tra cui la guida suprema Ayatollah Ali Khamenei, e danneggiato gran parte del suo apparato militare e di sicurezza.

L’Iran ha risposto per le rime, gettando nel caos i mercati energetici e i trasporti globali e diffondendo il conflitto in tutto il Medio Oriente, mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha rafforzato la sua presa sul potere e ha minacciato di reprimere qualsiasi rivolta.

“La guerra di 12 giorni di giugno e quella attuale, giunta al suo dodicesimo giorno, hanno dimostrato che i bombardamenti non possono rovesciare il regime”, ha dichiarato in una conferenza stampa Mohammad Mohaddesin, responsabile della politica estera del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (NCRI).