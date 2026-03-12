La Romania firma un accordo con l’Ucraina sulla produzione congiunta di sistemi di difesa, compresi i droni

AgenPress. I presidenti di Romania e Ucraina hanno firmato giovedì una dichiarazione d’intenti per produrre sistemi di difesa ucraini, compresi i droni.

La Romania, membro dell’UE e della NATO, condivide un confine di 650 km con l’Ucraina, compreso il Danubio, dove i porti ucraini sulla sponda opposta sono stati attaccati dalla Russia e i droni russi hanno violato lo spazio aereo rumeno.

Dopo quattro anni trascorsi a respingere gli attacchi della Russia, l’Ucraina afferma di aver sviluppato sistemi di droni e anti-droni che possono contribuire a proteggere i paesi della NATO.

In una dichiarazione firmata dai due presidenti si afferma che hanno concordato di “consentire la produzione di sistemi e capacità di difesa ucraini in Romania allo scopo di rafforzare le industrie della difesa di Ucraina e Romania”.

L’anno scorso, i funzionari rumeni hanno dichiarato di voler collaborare con l’Ucraina per la costruzione di droni nell’ambito di un nuovo meccanismo di finanziamento della difesa

dell’UE, SAFE.