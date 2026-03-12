La Romania firma un accordo con l’Ucraina sulla produzione congiunta di sistemi di difesa, compresi i droni

AgenPress. I presidenti di Romania e Ucraina hanno firmato giovedì una dichiarazione d’intenti per produrre sistemi di difesa ucraini, compresi i droni.
La Romania, membro dell’UE e della NATO, condivide un confine di 650 km con l’Ucraina, compreso il Danubio, dove i porti ucraini sulla sponda opposta sono stati attaccati dalla Russia e i droni russi hanno violato lo spazio aereo rumeno.
Dopo quattro anni trascorsi a respingere gli attacchi della Russia, l’Ucraina afferma di aver sviluppato sistemi di droni e anti-droni che possono contribuire a proteggere i paesi della NATO.
In una dichiarazione firmata dai due presidenti si afferma che hanno concordato di “consentire la produzione di sistemi e capacità di difesa ucraini in Romania allo scopo di rafforzare le industrie della difesa di Ucraina e Romania”.
L’anno scorso, i funzionari rumeni hanno dichiarato di voler collaborare con l’Ucraina per la costruzione di droni nell’ambito di un nuovo meccanismo di finanziamento della difesa
dell’UE, SAFE.
“Abbiamo parlato della nostra cooperazione militare e uno dei documenti che abbiamo firmato prevede anche la cooperazione sulla produzione di droni”, ha affermato il presidente rumeno Nicusor Dan.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che la competenza dell’Ucraina risiede in particolare nell’integrazione del software per droni nel più ampio sistema di difesa del Paese.
I due presidenti hanno inoltre firmato un documento che promuove la partnership in settori che spaziano dalla difesa ai diritti delle minoranze, e un documento separato riguardante la cooperazione energetica.
Dan ha affermato che la Romania sosterrà qualsiasi mezzo legale per sbloccare gli aiuti dell’UE all’Ucraina, su cui l’Ungheria ha posto il veto.