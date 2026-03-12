Mojtaba Khamenei: “L’Iran continuerà a combattere e a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz”

AgenPress. L’Iran continuerà a combattere e a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato giovedì il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei in una dichiarazione letta dalla televisione di Stato, le prime dichiarazioni a lui attribuite da quando è succeduto al padre assassinato.

In un discorso di sfida, Khamenei ha affermato che i paesi vicini all’Iran dovrebbero chiudere tutte le basi statunitensi sul loro territorio, che l’Iran continuerebbe ad attaccare.

“Assicuro a tutti che non trascureremo di vendicare il sangue dei vostri martiri”, ha detto al popolo iraniano.

“La richiesta popolare è di continuare con la nostra difesa efficace e di far pentire il nemico! La leva del blocco dello Stretto di Hormuz deve continuare a essere utilizzata”, ha affermato riferendosi alla rotta marittima, dove un quinto del petrolio mondiale normalmente costeggia le coste dell’Iran.

La televisione di Stato non ha fornito alcuna spiegazione sul perché le prime dichiarazioni di Khamenei siano state lette da un presentatore anziché pronunciate in un video. Non sono ancora state diffuse immagini di lui dall’attacco che ha ucciso suo padre, la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei.