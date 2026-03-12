type here...

Stati Uniti: i primi 6 giorni di guerra in l’Iran sono costati 11,3 miliardi di dollari

AgenPress. Durante un briefing a porte chiuse, i funzionari del Dipartimento della Difesa hanno dichiarato ai senatori che i primi sei giorni di guerra in Iran sono costati più di 11,3 miliardi di dollari.

Il senatore  democratico Chris Coons ha dichiarato che ritiene che la cifra sia ancora più alta, poiché la cifra attuale non include tutti gli aspetti della guerra.

“Prevedo che l’attuale numero totale di unità operative sia significativamente superiore”, ha affermato Coons. “Se si considera solo il costo di sostituzione delle munizioni utilizzate, si supera già ampiamente i 10 miliardi di dollari”.

Contattato per un commento, un portavoce del Pentagono ha dichiarato: “Non commentiamo discussioni o questioni a porte chiuse. Per quanto riguarda il costo dell’operazione Epic Fury, non lo conosceremo finché la missione non sarà completata”.

La guerra, giunta ormai all’undicesimo giorno, ha causato centinaia di vittime in Medio Oriente. Gli attacchi israeliani e americani hanno ucciso più di 1.200 persone in Iran, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana. Tredici persone sono morte in Israele e sei negli Emirati Arabi Uniti, mentre 570 persone sono morte in Libano, secondo l’ufficio del primo ministro libanese. Sette militari statunitensi sono morti in guerra e 140 sono rimasti feriti.

La tensione sta aumentando dopo che almeno tre navi sono state attaccate nello Stretto di Hormuz, il che, secondo Trump, spingerebbe gli Stati Uniti a intensificare gli attacchi contro l’Iran. Mercoledì, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver “eliminato” 16 posamine iraniani e diverse navi militari nei pressi dello stretto.

