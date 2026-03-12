Un uomo è stato giustiziato in Texas per l’omicidio della sua compagna e del figlio di lei

AgenPress. Un uomo condannato a morte per l’omicidio della sua compagna e del figlio di lei, avvenuto nel 2013, è stato giustiziato in Texas.

Cedric Rix, 51 anni, è stato giustiziato ieri sera tramite iniezione letale nel carcere statale di Huntsville, la sesta esecuzione negli Stati Uniti quest’anno. È stato dichiarato colpevole nel processo per l’omicidio della sua compagna Roxanne Sanchez, 30 anni, e di uno dei suoi figli, di 8 anni, avuto da un precedente compagno.

Suo fratello, di 12 anni, è sopravvissuto nonostante abbia riportato una ventina di coltellate, fingendosi morto. È stato testimone al processo.

Tutte le esecuzioni avvenute finora quest’anno negli Stati Uniti sono state eseguite utilizzando sostanze chimiche per l’iniezione letale: tre in Florida, due in Texas e una in Oklahoma.

In totale, nel 2025 negli Stati Uniti sono state eseguite 47 esecuzioni, più del doppio della media di circa venti esecuzioni all’anno registrate nell’ultimo decennio. Si tratta del numero più alto di esecuzioni dalle 52 del 2009.

La stragrande maggioranza delle esecuzioni nel Paese avviene tramite iniezione letale: 39 lo scorso anno.

Cinque sono stati eseguiti inducendo l’asfissia tramite inalazione di azoto, un metodo utilizzato per la prima volta al mondo in Alabama nel 2024 e descritto dagli esperti delle Nazioni Unite come una forma di “tortura”. Tre sono stati eseguiti tramite plotone di esecuzione nella Carolina del Sud, per la prima volta negli Stati Uniti dal 2010.

La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati degli Stati Uniti. In altri tre – California, Oregon e Pennsylvania – è in vigore una moratoria sulla sua applicazione, in virtù di decisioni dei rispettivi governatori.