Al Monastero delle Clarisse di Grottaglie l’anteprima nazionale di “San Francesco 800: Il Cantico dell’Amore”

AgenPress. San Francesco a 800 anni dalla morte. Una data e un incontro che costituiscono un appuntamento di grande rilevanza non solo religiosa ma letteraria. In anteprima nazionale al Monastero delle Clarisse di Grottaglie (Ta) il 21 marzo prossimo, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia, sarà presentato il volume: “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”.

Nato dal Progetto Francesco 800, con direzione scientifica di Pierfranco Bruni e curatela di Franca De Santis per Solfanelli editore. L’ Anteprima fissata per il 21 Marzo, alle ore 19.00, al Monastero delle Clarisse di Grottaglie, vede la partecipazione organizzativa della Associazione Medici per San Ciro, del Monastero stesso, della Giornata della Poesia, dell’Istituto Terra dei Padri.

Interverranno, con il coordinamento della professoressa Marilena Cavallo, autrice, tra l’altro di un contributo nel testo, il dott. Salvatore Lenti, Presidente Associazione Medici San Ciro, il prof. Pierfranco Bruni, Direttore del Progetto. La relazione sarà svolta da suor Pierpaola Nistri, Madre Badessa del Monastero, che ha realizzato la copertina del volume e scritto il primo capitolo riferito alla descrizione della Icona in copertina. Sono previste letture di testi e canti religiosi.

“Il Cantico dell’amore – Sui passi di Francesco: dalla Parola al Mistero”, edito dalla casa editrice Solfanelli è un’opera corale con scritti di studiosi che all’opera del Santo hanno dedicato pagine importanti, nata per esplorare l’eredità spirituale e poetica del Santo d’Assisi, capace ancora oggi di parlarci di pace, umiltà e bellezza assoluta.

Un progetto di alto profilo culturale con la direzione scientifica di Pierfranco Bruni, uno dei massimi studiosi sulla letteratura del Mediterraneo e la cura di Franca De Santis.

Il volume si avvale dei preziosi contributi di numerosi studiosi, che con sensibilità e rigore hanno indagato il passaggio cruciale che conduce dalla Parola scritta al Mistero vissuto.

Non è solo un libro che sottolinea esperienze e modelli culturali. È un cammino condiviso per riscoprire ciò che resta eterno nel fluire del tempo.

A tal proposito Pierfranco Bruni ha dichiarato: “Il lavoro su San Francesco d’Assisi è un lavoro comparato che si mostra a diverse chiavi di lettura che pongono comunque al centro due aspetti salienti: la spiritualità e la letteratura. La storia chiaramente è parte integrante di tutto il cammino in un rapporto tra Occidente e Oriente. È un tracciato considerevole curato egregiamente da Franca De Santis con una splendida immagine di una icona della madre Badessa del Convento delle Clarisse di Grottaglie suor Pierpaola Nistri alla quale sono molto grato per aver concesso l’esclusiva”.

Il Monastero delle Clarisse di Grottaglie farà da apripista per un viaggio francescano che toccherà tutta Italia e molte città europee nell’arco del 2026. Sarà presentato anche al Salone del Libro di Torino nel prossimo mese di maggio.