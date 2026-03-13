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Nordio: “Ribadisco, ‘Paramafioso’ mera citazione di quanto riferito da ex appartenente al CSM”

Giustizia
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AgenPress. “Alle parole del Procuratore Francesco Lo Voi rispondo ancora, e spero per l’ultima volta, che l’aggettivo paramafioso é stato da me citato come riferito da un ex appartenente dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ma che é facilmente reperibile nelle agenzie.

Mi duole che un magistrato investito di così alte funzioni continui a equivocare sulle parole che non sono frutto del mio convincimento, ma sono state da me riferite come pronunciate da un altro magistrato”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde al Procuratore Lo Voi, intervenuto al XXV Congresso di Magistratura democratica.

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