Dap, dotazione pozzetti frigo e ventilatori nelle sezioni

AgenPress. Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, ha deciso di investire su nuovi pozzetti frigo e ventilatori, disponendo un monitoraggio sulle effettive esigenze dei singoli Istituti.
Si tratta di dotazioni aggiuntive rispetto a quanto già fatto in passato.
Le note del Dipartimento del 23 e 27 aprile non determinano alcuna limitazione sui minibar, eventualmente già esistenti, e si riferiscono ai frigoriferi, elettrodomestici di grandi dimensioni che, naturalmente, non posso stazionare all’interno delle camere di pernottamento.
Prosegue, quindi, l’azione volta a migliorare le condizioni dei detenuti e del personale penitenziario.