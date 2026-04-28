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Dap, dotazione pozzetti frigo e ventilatori nelle sezioni

Giustizia
redazione
Da redazione
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AgenPress. Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, ha deciso di investire su nuovi pozzetti frigo e ventilatori, disponendo un monitoraggio sulle effettive esigenze dei singoli Istituti.

Si tratta di dotazioni aggiuntive rispetto a quanto già fatto in passato.

Le note del Dipartimento del 23 e 27 aprile non determinano alcuna limitazione sui minibar, eventualmente già esistenti, e si riferiscono ai frigoriferi, elettrodomestici di grandi dimensioni che, naturalmente, non posso stazionare all’interno delle camere di pernottamento.

Prosegue, quindi, l’azione volta a migliorare le condizioni dei detenuti e del personale penitenziario.

 

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