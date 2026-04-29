Ministro-OO.SS., siglato accordo famiglie professionali. Nordio: “Fondamentale collaborazione di tutti gli operatori della Giustizia”

AgenPress. “È con grandissima soddisfazione che oggi ringrazio tutti voi, innanzitutto le OO.SS, ovviamente lo staff, il Viceministro Francesco Paolo Sisto, il Capo di Gabinetto, Antonio Mura, la Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Lina Di Domenico, e tutti voi”.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha così salutato la sottoscrizione dell’accordo definitivo stralcio CCNI Ministero Giustizia, con le Organizzazioni Sindacali, che si è tenuta oggi presso la sede ministeriale.

Viva soddisfazione per il risultato raggiunto al termine di una lunga e complessa trattativa è stata espressa dalle sigle sindacali – Un Confsal Unsa, Cisl FP, Confintesa FP, Uil PA – che hanno partecipato.

L’accordo ha un valore strategico perché definire le famiglie professionali, è il passaggio indispensabile per stabilizzare il personale precario e dare avvio alle nuove procedure di riqualificazione tra le aree, premiando il merito e l’esperienza. Sarà così possibile proseguire il percorso di modernizzazione e adeguata valorizzazione del capitale umano. Un ulteriore tassello per il rilancio del personale del Ministero della Giustizia.

“La collaborazione sostanziale di tutti quelli che operano nell’ambito della giustizia in qualsiasi settore è fondamentale”, ha concluso il Ministro: è la ragione per la quale la realizzazione odierna si iscrive in senso nettamente positivo nel dialogo continuo, che si auspica possa avere ulteriori significativi sviluppi.