Gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola iraniana di Kharg

AgenPress. Le forze statunitensi hanno condotto attacchi di precisione sull’isola di Kharg, in Iran, come annunciato oggi dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). “Le forze statunitensi hanno colpito con successo oltre 90 obiettivi militari iraniani sull’isola di Kharg, proteggendo al contempo le infrastrutture petrolifere”, ha dichiarato il CENTCOM. Gli attacchi hanno distrutto depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri obiettivi militari, ha affermato l’esercito statunitense in un post su Twitter.

L’isola di Kharg, colpita ieri dagli attacchi americani, è un importantissimo snodo petrolifero per l’Iran, da cui parte circa il 90% delle esportazioni di petrolio greggio del paese.

Essendo situata nella parte settentrionale del Golfo, a circa 30 km dalla costa e a quasi 500 km dallo Stretto di Hormuz, l’isola di Kharg è stata evitata da Israele e dagli Stati Uniti fin dall’inizio della guerra.

La situazione è cambiata quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli attacchi avevano “distrutto completamente” gli obiettivi militari a Kharg.

Tuttavia, ha aggiunto nel suo post sul social network Truth Social: “Ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere dell’isola”, pur minacciando di farlo se l’Iran continuerà a bloccare il libero passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

La piccola isola ha conosciuto una forte crescita durante il boom petrolifero iraniano degli anni ’60 e ’70, poiché gran parte della costa era troppo poco profonda per consentire il passaggio delle superpetroliere.

Negli ultimi giorni, i media americani hanno parlato di indiscrezioni secondo cui le forze di terra statunitensi potrebbero prepararsi a un dispiegamento, in particolare a Kharg. Ma un’operazione terrestre di questo tipo sarebbe “molto difficile” da condurre su quest’isola completamente ricoperta da impianti petroliferi, oleodotti e serbatoi.