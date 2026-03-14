Trump dichiara che la sua missione in Iran è quella di “sradicare il male”. “Noi sosteniamo i gay, ma loro buttano i gay giù dai palazzi”

AgenPress. Il presidente Trump ha dichiarato a Jake Paul, durante il suo podcast, che la missione degli Stati Uniti in Iran è quella di “sradicare il male”.

Trump si riferiva alla leadership del Paese e ha affermato di credere di godere di un ampio sostegno per l’incursione.

“Noi sosteniamo i gay, ma loro buttano i gay giù dai palazzi, capito?” ha detto Trump in un’intervista, prima di un comizio politico.

Trump ha aggiunto: “Per 47 anni hanno ucciso persone, sapete, nel modo più violento… Tutto quello che stiamo facendo ora, la gente lo aspettava da 47 anni. Quindi dobbiamo farlo bene.”

Interrogato sul perché il presidente avesse premuto il grilletto contro l’Iran, Trump sembrava suggerire che uno scontro tra Stati Uniti e Repubblica islamica fosse inevitabile, e che quindi gli Stati Uniti avessero attaccato per primi per neutralizzare “migliaia di missili” puntati contro obiettivi americani e israeliani nella regione.

“Se non li avessimo attaccati noi, ci avrebbero attaccato loro”, ha detto il presidente. “E noi lo abbiamo fatto per primi.” “Ciò ha fatto una grande differenza”.