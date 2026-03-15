Donald Trump: “Dite a Zelensky di trovare un accordo perché Putin è disposto a farlo”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump interrogato sulla sua decisione di revocare temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio russo a fronte dell’impennata dei prezzi globali del petrolio, il presidente ha dichiarato: “Voglio che il mondo abbia petrolio”.

Ha aggiunto che le sanzioni, imposte quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, “torneranno non appena la crisi sarà finita”.

Quando gli è stato chiesto delle critiche mosse da alcuni leader stranieri in merito alla revoca delle sanzioni russe, Trump non ha risposto direttamente, ma ha rivolto la sua ira al presidente ucraino, dicendo al telefono: “Sono sorpreso che Zelensky non voglia raggiungere un accordo. Dite a Zelensky di trovare un accordo perché Putin è disposto a farlo”.

“È molto più difficile raggiungere un accordo con Zelensky”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

All’inizio di questo mese, Zelenskyy si è offerto di aiutare le forze statunitensi e i loro alleati in Medio Oriente nell’intercettazione dei droni iraniani, sfruttando l’esperienza dell’esercito ucraino nell’abbattimento dei droni russi.

Ma Trump ha dichiarato che “non abbiamo bisogno di aiuto”, aggiungendo che “l’ultima persona da cui abbiamo bisogno di aiuto è Zelensky”.

Il presidente si è rifiutato di commentare se gli Stati Uniti abbiano accettato l’aiuto dell’Ucraina nella tecnologia di intercettazione dei droni.

In un post pubblicato su X, Zelensky ha scritto: “Diversi Paesi del Medio Oriente ci hanno contattato, chiedendoci di condividere la nostra esperienza nell’intercettazione dei droni iraniani ‘shahed’ durante i massicci attacchi. Per questo motivo abbiamo già inviato squadre di esperti in tre Paesi”.

Un alto funzionario iraniano ha affermato che l’Ucraina è un “obiettivo legittimo e legale” per l’Iran perché aveva offerto aiuto nella difesa contro i droni iraniani.