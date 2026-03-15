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Trump rinnova l’appello agli altri Paesi affinché contribuiscano a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz

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AgenPress. Donald Trump ha ribadito il suo appello ad altri Paesi affinché contribuiscano a garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, affermando che gli Stati Uniti si coordineranno con loro nel contesto della guerra israelo-americana contro l’Iran.

“Gli Stati Uniti hanno sconfitto e completamente annientato l’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, ma i paesi del mondo che ricevono petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz devono prendersi cura di questo passaggio e noi li aiuteremo, e in modo considerevole!”, ha scritto Trump su Truth Social.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che molti paesi avrebbero inviato navi da guerra per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, ma non ha fornito ulteriori dettagli su quali paesi avrebbero partecipato.

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