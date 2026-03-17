Giornata dell’Unità Nazionale: da Cascina parte il Tour della Fondazione Insigniti OMRI per portare Costituzione, Inno e Tricolore tra i giovani

AgenPress. A Cascina, in provincia di Pisa, nella sala principale del Città del Teatro quattrocento studenti delle scuole medie del territorio Falcone di Cascina, Borsellino di Navacchio e De André di San Frediano) hanno lasciato per qualche ora i banchi di scuola per sedersi in platea e diventare protagonisti di una mattinata speciale dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al nostro Tricolore.
L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI con il sostegno della Fondazione Pisa, che ha creduto nel valore educativo del progetto, e con la collaborazione del Comune di Cascina e dell’Ufficio scolastico provinciale. Determinante è stato anche l’impegno del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti OMRI, guidato dal presidente Michele Emdin e dal vicepresidente Antonio Cerrai, che ha lavorato per il più ampio coinvolgimento delle scuole.
Ad aprire la mattinata i saluti del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, del dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti, del Consigliere della Fondazione Pisa Franco Cervelli e del presidente della Fondazione Insigniti OMRI Francesco Tagliente.
Nel corso del suo saluto, il Prefetto Francesco Tagliente ha invitato i ragazzi a vedere in quei simboli qualcosa che li riguarda personalmente: «Il giorno in cui siete nati — ha detto — qualcuno ha cucito dentro di voi tre cose: la Costituzione della Repubblica Italiana, l’Inno di Mameli e il Tricolore nazionale. Non si vedono, ma sono già parte di voi.» Un messaggio semplice ma potente, capace di trasformare la platea di studenti in una comunità consapevole del proprio ruolo nella storia del Paese.
L’iniziativa di Cascina è la prima tappa di un percorso nazionale promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, toccherà diverse città italiane per riflettere sui valori della Repubblica e sull’etica del servizio pubblico. Dopo Cascina, il viaggio proseguirà a Lucca, poi a Taranto e infine a Roma, con iniziative dedicate ai giovani, alle comunità e alle istituzioni.
A Cascina il messaggio è arrivato forte e chiaro: quando la Costituzione incontra il linguaggio dei ragazzi, sono loro a diventare parte della storia che si racconta e i valori della Repubblica non restano parole sui libri. Diventano esperienza. E, soprattutto, diventano futuro.
Il prefetto Francesco Tagliente ha voluto concludere la mattinata con i complimenti agli studenti per il calore e l’entusiasmo con cui hanno seguito i temi trattati, estendendo un ringraziamento agli insegnanti, ai genitori e, in particolare, ai dirigenti scolastici. Ha inoltre espresso riconoscenza per il supporto determinante nell’organizzazione dell’evento a Mariacaterina Conti, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa, e a Antonio Cerrai, vicepresidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti OMRI.