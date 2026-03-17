Giornata dell’Unità Nazionale: da Cascina parte il Tour della Fondazione Insigniti OMRI per portare Costituzione, Inno e Tricolore tra i giovani

Ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi, che hanno saputo creare un’atmosfera diversa da quella di una tradizionale lezione di educazione civica. La loro attenta partecipazione, insieme con l’originalità e la briosità dello spettacolo, hanno trasformato la Costituzione, l’Inno e il Tricolore in emozione, racconto e identità condivisa.

Nel corso del suo saluto, il Prefetto Francesco Tagliente ha invitato i ragazzi a vedere in quei simboli qualcosa che li riguarda personalmente: «Il giorno in cui siete nati — ha detto — qualcuno ha cucito dentro di voi tre cose: la Costituzione della Repubblica Italiana, l’Inno di Mameli e il Tricolore nazionale. Non si vedono, ma sono già parte di voi.» Un messaggio semplice ma potente, capace di trasformare la platea di studenti in una comunità consapevole del proprio ruolo nella storia del Paese.

L’iniziativa di Cascina è la prima tappa di un percorso nazionale promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, toccherà diverse città italiane per riflettere sui valori della Repubblica e sull’etica del servizio pubblico. Dopo Cascina, il viaggio proseguirà a Lucca, poi a Taranto e infine a Roma, con iniziative dedicate ai giovani, alle comunità e alle istituzioni.

A Cascina il messaggio è arrivato forte e chiaro: quando la Costituzione incontra il linguaggio dei ragazzi, sono loro a diventare parte della storia che si racconta e i valori della Repubblica non restano parole sui libri. Diventano esperienza. E, soprattutto, diventano futuro.