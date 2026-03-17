type here...

Nasce la Federazione Europea per la Cultura della Medicina Integrata

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. In un contesto internazionale in cui cresce l’interesse per modelli di salute più interdisciplinari e orientati alla persona, prende forma la Federazione Europea per la Cultura della Medicina Integrata, un nuovo organismo nato per promuovere a livello europeo il dialogo tra medicina accademica, ricerca scientifica e tradizioni mediche internazionali.
La Federazione punta a favorire la collaborazione tra diversi ambiti della medicina, della ricerca scientifica e delle discipline tradizionali, con l’obiettivo di migliorare prevenzione, cura e promozione della salute attraverso un approccio interdisciplinare e centrato sulla persona. L’integrazione tra competenze cliniche, scienze fondamentali e conoscenze tradizionali è vista come elemento chiave per sviluppare nuovi modelli di cura più completi e innovativi.

Alla riunione costitutiva hanno partecipato il Presidente prof. Foad Aodì, fisiatra presso l’Università di Roma Tor Vergata e presidente di AMSI, e Roberto Germano, scienziato e fisico, vicedirettore del Comitato Scientifico della Federazione, che ha sottolineato l’importanza dell’interazione tra scienze fondamentali e medicina nello sviluppo di nuovi modelli di conoscenza.

federazione

Tra i partecipanti anche il dott. Igor Kosuta e il dott. Fabio Burigana, entrambi nominati Vicepresidenti della Federazione, e il dott. Guo Chunbiao di Medicina Tradizionale Cinese e Sottosegretario della Federazione Mondiale della Medicina Tradizionale Cinese e il dottor Zhang Jianmin, vicepresidente dell’European CTM Forum, è uno dei più autorevoli esperti di terapia con agopuntura in Europa.

Particolarmente significativa la presenza del prof. Lucio Sotte, tra i più autorevoli studiosi europei di Medicina Tradizionale Cinese, nominato Presidente del Comitato Scientifico della Federazione.

Gli obiettivi principali includono progetti di ricerca, attività formative, incontri scientifici e la creazione di una rete europea di medici e ricercatori dedicati allo sviluppo e alla diffusione della medicina integrata, con particolare attenzione all’integrazione interdisciplinare tra approcci medici convenzionali e tradizionali.

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits