Nasce la Federazione Europea per la Cultura della Medicina Integrata

AgenPress. In un contesto internazionale in cui cresce l’interesse per modelli di salute più interdisciplinari e orientati alla persona, prende forma la Federazione Europea per la Cultura della Medicina Integrata, un nuovo organismo nato per promuovere a livello europeo il dialogo tra medicina accademica, ricerca scientifica e tradizioni mediche internazionali.

La Federazione punta a favorire la collaborazione tra diversi ambiti della medicina, della ricerca scientifica e delle discipline tradizionali, con l’obiettivo di migliorare prevenzione, cura e promozione della salute attraverso un approccio interdisciplinare e centrato sulla persona. L’integrazione tra competenze cliniche, scienze fondamentali e conoscenze tradizionali è vista come elemento chiave per sviluppare nuovi modelli di cura più completi e innovativi.

Alla riunione costitutiva hanno partecipato il Presidente prof. Foad Aodì, fisiatra presso l’Università di Roma Tor Vergata e presidente di AMSI, e Roberto Germano, scienziato e fisico, vicedirettore del Comitato Scientifico della Federazione, che ha sottolineato l’importanza dell’interazione tra scienze fondamentali e medicina nello sviluppo di nuovi modelli di conoscenza.

Tra i partecipanti anche il dott. Igor Kosuta e il dott. Fabio Burigana, entrambi nominati Vicepresidenti della Federazione, e il dott. Guo Chunbiao di Medicina Tradizionale Cinese e Sottosegretario della Federazione Mondiale della Medicina Tradizionale Cinese e il dottor Zhang Jianmin, vicepresidente dell’European CTM Forum, è uno dei più autorevoli esperti di terapia con agopuntura in Europa.

Particolarmente significativa la presenza del prof. Lucio Sotte, tra i più autorevoli studiosi europei di Medicina Tradizionale Cinese, nominato Presidente del Comitato Scientifico della Federazione.

Gli obiettivi principali includono progetti di ricerca, attività formative, incontri scientifici e la creazione di una rete europea di medici e ricercatori dedicati allo sviluppo e alla diffusione della medicina integrata, con particolare attenzione all’integrazione interdisciplinare tra approcci medici convenzionali e tradizionali.