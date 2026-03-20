Libano: distribuite 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza x ospedali e servizi sanitari

AgenPress. Mentre le ostilità continuano a intensificarsi in tutto il Libano, l’UNICEF ha consegnato un nuovo carico di 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno degli ospedali e dei servizi sanitari in prima linea, messi a dura prova dal crescente numero di feriti, tra cui molti bambini.

Secondo il Ministero della Salute Pubblica, dall’inizio dell’escalation almeno 116 bambini sono stati uccisi e più di 356 feriti*, con un numero complessivo di vittime in continuo aumento. Gli ospedali e i servizi sanitari di emergenza sono sottoposti a una pressione enorme mentre si adoperano per curare il numero crescente di pazienti feriti, garantendo al contempo le cure essenziali.

L’ultima consegna, effettuata con un charter dell’UNICEF, comprende forniture mediche essenziali a sostegno degli ospedali, dei centri di assistenza sanitaria di base e delle unità mobili di assistenza sanitaria di base (PSU) che forniscono assistenza in prima linea alle popolazioni colpite. Queste forniture sono essenziali per sostenere i servizi di pronto soccorso, tra cui la cura dei traumi, i servizi materno-infantili e il trattamento delle patologie acute e infettive.

«Gli ospedali sono al collasso e, senza un sostegno urgente, la capacità di fornire cure salvavita ai bambini sarà gravemente compromessa. Queste forniture sono fondamentali per garantire che ogni bambino ferito abbia la possibilità di ricevere le cure di cui ha bisogno», ha affermato Ted Chaiban, Vicedirettore generale dell’UNICEF per le emergenze e le operazioni logistiche.

L’UNICEF sta lavorando a stretto contatto con il Ministero della Sanità Pubblica e i partner per sostenere il sistema sanitario libanese in un momento in cui i bisogni aumentano rapidamente. Ciò include la fornitura di medicinali e forniture mediche essenziali, il sostegno agli ospedali e alle unità di terapia intensiva e l’espansione delle Unità mobili di assistenza sanitaria di base per raggiungere le popolazioni sfollate nei centri di accoglienza e nelle aree difficili da raggiungere.

Ad oggi, l’UNICEF ha sostenuto l’attivazione di decine di équipe sanitarie mobili e centri di assistenza sanitaria di base, fornendo servizi essenziali quali visite mediche, vaccinazioni, screening nutrizionali e cure di emergenza per i bambini e le famiglie colpite dalla crisi. L’UNICEF sta inoltre sostenendo i servizi di terapia intensiva neonatale e pediatrica negli ospedali pubblici per garantire che i bambini più vulnerabili ricevano cure specialistiche.

Oltre alle forniture mediche, dal 2 marzo l’UNICEF ha consegnato 800 tonnellate di articoli di prima necessità in tutto il Libano, raggiungendo circa 150.000 persone. Tra queste vi sono gli sfollati interni in circa 250 rifugi, nonché coloro che si trovano in zone difficili da raggiungere e altri in movimento in tutto il paese. I beni di prima necessità includono circa 600.000 litri d’acqua, 2.000 coperte, materassi e sacchi a pelo, 11.000 kit invernali, 40.000 kit per l’igiene familiare e per neonati e 11.000 kit per l’igiene personale destinati a donne e ragazze adolescenti. Nei centri di accoglienza vengono inoltre attivati servizi di assistenza medica, di salute mentale e di sostegno psicosociale.

L’UNICEF ribadisce il proprio appello affinché vengano protetti i civili, in particolare i bambini, e affinché sia garantito un accesso umanitario sicuro e continuativo per fornire assistenza salvavita. Il sostegno immediato della comunità internazionale è fondamentale per mantenere in funzione i servizi sanitari e garantire che i bambini in Libano ricevano le cure e la protezione di cui hanno urgente bisogno.