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L’Iran non si lascia intimorire dalla scadenza di 48 ore imposta da Trump

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
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Foto Majid Saeedi / Getty Images
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AgenPress. Teheran ha minacciato di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e di prendere di mira gli impianti di desalinizzazione dell’acqua, considerati cruciali, qualora Trump mantenesse la promessa di “distruggere” le centrali elettriche del Paese se non riaprirà lo Stretto di Hormuz.

Sabato sera Trump ha dato a Teheran un ultimatum di 48 ore per riaprire la vitale via commerciale, attraverso la quale transita circa il 20% del petrolio mondiale, minacciando in un post su  Truth Social  di colpire le infrastrutture energetiche iraniane se la richiesta non verrà soddisfatta.

L’Iran ha di fatto bloccato lo stretto da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro attacchi contro il Paese il 28 febbraio, provocando una rapida rappresaglia da parte della Repubblica islamica e innescando una guerra più ampia nella regione.

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