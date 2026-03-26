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Bangladesh. Un autobus precipita in un fiume mentre i passeggeri si imbarcano su un traghetto, oltre 24 morti

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
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AgenPress. Oltre 24 persone sono morte dopo che un autobus di linea con a bordo circa 40 passeggeri è precipitato nel fiume Padma mentre tentava di imbarcarsi su un traghetto in Bangladesh.

L’incidente è avvenuto mercoledì, quando l’autobus ha perso il controllo mentre si avvicinava a un traghetto a Daulatdia, nel distretto di Rajbari, a circa 100 chilometri da Dacca. Secondo la polizia, i vigili del fuoco e la protezione civile, l’autobus si è ribaltato ed è sprofondato per quasi 9 metri nel fiume.

I soccorritori hanno recuperato 22 corpi dall’interno dell’autobus sommerso, tra cui sei uomini, undici donne e cinque bambini, ha dichiarato un funzionario dei vigili del fuoco.

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