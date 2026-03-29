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Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Israele rispetti libertà di culto”

Cronaca Internazionale
redazione
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AgenPress. “Esprimo forti perplessità e preoccupazione dopo che le autorità israeliane hanno impedito l’accesso alla Basilica del Santo Sepolcro per la celebrazione della Messa delle Palme al Patriarca Card. Pierluigi Pizzaballa e seguito.

La celebrazione delle Palme rappresenta l’inizio della Settimana Santa cuore della liturgia cattolica. È un atto grave che offende tutta la cristianità e di riflesso potrà avere se non chiarito e giustificato in modo credibile ripercussioni nel dialogo interreligioso.

Apprezzo le sagge ed equilibrate parole del Papa ed auspico una presa di posizione della Segreteria di Stato Vaticana. Israele rispetti la liberta’ di culto e il diritto internazionale.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

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