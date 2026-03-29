Tour paesi del Golfo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Giordania

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Giordania nell’ambito di un tour dei paesi del Golfo volto a rafforzare i legami di difesa del suo paese con i paesi della regione, in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra in Iran.

Zelensky sta cercando il sostegno dei paesi del Golfo per la guerra dell’Ucraina contro la Russia, poiché gli aiuti militari occidentali sono di nuovo incerti e Kiev fatica a colmare il deficit di bilancio e a finanziare la produzione interna di armamenti.

“Oggi in Giordania. La sicurezza è la priorità assoluta ed è importante che tutti i partner si adoperino in tal senso. L’Ucraina sta facendo la sua parte. Ci attendono incontri importanti”, ha scritto Zelensky in X.

Ieri, l’Ucraina ha concordato di cooperare nel settore della difesa con gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, a seguito di incontri tenutisi in entrambi i Paesi con Zelensky, che la settimana scorsa si era recato anche in Arabia Saudita.

Kiev ha offerto la propria esperienza in materia di difesa aerea e tecnologia dei droni ai paesi della regione che cercano di contrastare gli attacchi dei droni iraniani.