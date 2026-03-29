Tre dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse rubati alla Fondazione Magnani Rocca

AgenPress. Tre dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse sono stati rubati. Quattro uomini mascherati hanno fatto irruzione nella villa appartenente alla Fondazione Magnani Rocca, nel comune di Traversetolo, e hanno rubato questi dipinti nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Secondo i carabinieri, i ladri si sono introdotti forzando il cancello principale e hanno rubato tre dipinti. Sono poi fuggiti attraverso il parco del museo.

I ladri avrebbero rubato i dipinti “Il pesce” (1917) di Auguste Renoir, “Natura morta con ciliegie” (1885-1887) di Paul Cézanne e “Odalisca in terrazza” (1922) di Henri Matisse.

I carabinieri stanno conducendo un’indagine e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del museo, nonché di quelle provenienti da negozi e abitazioni limitrofe.

La Fondazione Magnani Rocca ospita la collezione dello storico dell’arte Luigi Magnani (1906-1984), che comprende anche opere di Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet e dell’artista italiano Giorgio Morandi.