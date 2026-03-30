Una vita al servizio dell’emergenza: Mario Balzanelli entra nella Fondazione Insigniti OMRI

Francesco Tagliente: ci sono storie che raccontano, meglio di qualsiasi analisi, il volto più autentico dello Stato. Non sono storie gridate, né cercate. Sono gesti, comportamenti, scelte quotidiane che parlano da sole

AgenPress. È con questo spirito – scrive sul sito della Fondazione insigni OMRI prefetto Francesco Tagliente- che la Fondazione Insigniti OMRI accoglie con profondo apprezzamento l’adesione del dottor Mario Giosuè Balzanelli, figura di riferimento nazionale nel sistema dell’emergenza sanitaria.

La sua è una storia professionale che si intreccia con una vocazione: quella di servire. Medico specializzato in emergenza-urgenza, formatosi tra Napoli e Roma con il massimo dei riconoscimenti accademici, Balzanelli ha costruito nel tempo un percorso solido e coerente, sempre orientato alla tutela della vita nelle situazioni più critiche.

Dal 2009 dirige la Centrale Operativa del sistema 118 di Taranto e, oggi, è anche alla guida del Dipartimento SET 118 della ASL. Ma ridurre il suo ruolo a una funzione organizzativa sarebbe limitativo. Perché la sua cifra distintiva è sempre stata un’altra: esserci. Non solo nel coordinamento, ma anche sul campo, accanto ai suoi operatori, nei momenti in cui ogni decisione può fare la differenza.

Un tratto che emerge con forza anche in episodi recenti, come quello avvenuto a Crispiano, dove è intervenuto personalmente in un soccorso rivelatosi decisivo per salvare una vita. Un gesto che non rappresenta un’eccezione, ma la naturale espressione di un modo di intendere il servizio pubblico: responsabilità diretta, esempio, presenza.

Accanto all’attività operativa, Balzanelli ha sviluppato un impegno costante nella formazione e nella diffusione della cultura dell’emergenza. Direttore scientifico del Centro di Formazione della ASL di Taranto e referente per le maxiemergenze, ha promosso programmi innovativi rivolti non solo agli operatori sanitari, ma anche ai cittadini, alle scuole, alle istituzioni. L’idea che guida questo impegno è semplice e potente: salvare vite significa anche costruire una comunità consapevole.

A livello nazionale, il suo contributo si è espresso anche attraverso la Società Italiana Sistema 118, di cui è stato segretario nazionale, presidente designato e oggi presidente, confermato per il biennio 2024–2026. Un ruolo che testimonia il riconoscimento, da parte della comunità scientifica e professionale, della sua competenza e della sua visione.

Ricerca scientifica, attività didattica, partecipazione a congressi internazionali: il suo curriculum è ampio e qualificato. Ma, ancora una volta, non è nei numeri che si coglie il senso più profondo del suo percorso. È nella coerenza tra ciò che ha fatto e ciò che continua a fare ogni giorno.

Per la Fondazione Insigniti OMRI, accogliere Mario Balzanelli significa riconoscere e valorizzare una testimonianza concreta di etica pubblica repubblicana. Significa indicare, soprattutto alle nuove generazioni, un esempio credibile di cosa voglia dire servire lo Stato: con competenza, dedizione e senso umano.

Perché storie come la sua – conclude Tagliente- non sono solo storie personali. Sono il racconto, silenzioso ma potente, dello Stato migliore.