Gli Stati Uniti hanno già speso oltre 42 miliardi di dollari in operazioni militari in Iran

AgenPress. L’operazione militare in Iran è costata agli Stati Uniti oltre 42,1 miliardi di dollari in quasi 37 giorni di combattimenti, secondo il portale Iran War Cost Tracker.

Il monitoraggio in tempo reale del portale si basa su un briefing del Pentagono al Congresso degli Stati Uniti del 10 marzo, in cui si affermava che Washington aveva speso 11,3 miliardi di dollari nei primi sei giorni di ostilità in Medio Oriente e prevedeva di spenderne un ulteriore miliardo di dollari per ogni giorno successivo del conflitto.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione militare contro l’Iran. Le principali città iraniane, tra cui Teheran, sono state colpite. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha risposto con attacchi di rappresaglia contro Israele e installazioni militari statunitensi in Bahrein, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.