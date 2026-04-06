Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: “Diveniamo costruttori di pace. La Pasqua è la vittoria della vita sulla morte”

AgenPress. “Papa Leone XIV ha celebrato ieri la Messa di Pasqua in Piazza San Pietro, davanti a centinaia di fedeli giunti da ogni parte del mondo. Nell’omelia, il Papa ha sottolineato come la risurrezione di Cristo sia un messaggio di speranza e di pace per un mondo ancora segnato dalle guerre e dalle violenze.

La Pasqua è la nuova creazione operata dal Signore Risorto, è un nuovo inizio, è la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull’antico Avversario . In un mondo dove aleggia ancora lo spettro della guerra e della morte, la risurrezione di Cristo ci ricorda che la pace è possibile, che la vita può trionfare sulla morte.

Il Papa ha citato il Vangelo di Giovanni (20,1), Il primo giorno della settimana, per sottolineare che la risurrezione di Cristo ci rimanda alla creazione, a quel primo giorno in cui Dio creò il mondo. Dio non vuole la guerra, non vuole la morte, ma la vita e la pace, ha aggiunto.

Il Papa ha anche invitato i fedeli a portare la gioia della risurrezione per le strade del mondo, come Maria di Magdala, e a testimoniare la luce della vita in un mondo dove aleggia ancora lo spettro della guerra e della violenza.

La pace è un dono di Dio, ma anche un compito per noi, ha affermato il Papa. “Dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo essere costruttori di pace, dobbiamo portare la luce della risurrezione in un mondo che ne ha bisogno”. Speriamo che l’omelia del Santo Padre venga ascoltata e messa in atto. La benedizione di Cristo Risorto possa portare discernimento e sapienza ai “potenti “del mondo.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.