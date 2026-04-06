type here...

Stati Uniti e Iran stanno discutendo di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo quanto riportato dal sito di news Axios, che cita fonti dei governi statunitense e israeliano, nonché di paesi della regione a conoscenza dei contatti, diplomatici di Stati Uniti, Iran e paesi limitrofi stanno discutendo di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra in Medio Oriente.

Né la Casa Bianca né il Dipartimento di Stato hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Secondo quanto riportato, le parti stanno discutendo un accordo in due fasi, la prima delle quali prevede un cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si svolgeranno i negoziati per una fine definitiva della guerra. La durata del cessate il fuoco potrebbe essere prorogata qualora si ritenesse necessario per il buon esito dei negoziati.

Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver prorogato fino a martedì sera il termine ultimo fissato da Teheran per l’apertura dello Stretto di Hormuz , minacciando altrimenti di ordinare la distruzione di infrastrutture  iraniane.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits