Stati Uniti e Iran stanno discutendo di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni

AgenPress. Secondo quanto riportato dal sito di news Axios, che cita fonti dei governi statunitense e israeliano, nonché di paesi della regione a conoscenza dei contatti, diplomatici di Stati Uniti, Iran e paesi limitrofi stanno discutendo di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra in Medio Oriente.

Né la Casa Bianca né il Dipartimento di Stato hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Secondo quanto riportato, le parti stanno discutendo un accordo in due fasi, la prima delle quali prevede un cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si svolgeranno i negoziati per una fine definitiva della guerra. La durata del cessate il fuoco potrebbe essere prorogata qualora si ritenesse necessario per il buon esito dei negoziati.

Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver prorogato fino a martedì sera il termine ultimo fissato da Teheran per l’apertura dello Stretto di Hormuz , minacciando altrimenti di ordinare la distruzione di infrastrutture iraniane.