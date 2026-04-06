Ucraina: almeno tre morti negli attacchi russi a Odessa, tra cui un bambino

AgenPress. Almeno tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in un attacco russo a Odessa, nel sud dell’Ucraina.

L’attacco russo ha colpito alcuni edifici residenziali e ferito dieci persone, due delle quali in modo grave. Odessa, un’importante città portuale ucraina sul Mar Nero, attraverso la quale transita la maggior parte delle esportazioni ucraine, è un bersaglio frequente per la Russia.

Sul versante russo, il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha parlato di “massicci attacchi con droni” che l’Ucraina sta lanciando da domenica mattina, ferendo almeno otto persone e danneggiando edifici residenziali e abitazioni. Secondo il Ministero della Difesa russo, la difesa aerea del Paese ha abbattuto 50 droni ucraini durante la notte di domenica.