GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome) chiede l’immediato rilascio della freelance Shelly Kittleson

AgenPress. GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome), l’associazione nazionale delle giornaliste italiane, si unisce all’appello di Committee to Protect Journalists e Reporters Without Borders, nel chiedere l’immediato rilascio senza condizioni dell’americana Shelly Kittleson. La freelance – che collabora da tempo con varie Testate italiane – è stata rapita in Iraq, a Baghdad, il 31 marzo.
GiULiA, nel condannare l’ennesimo oltraggio violento alla libera informazione in Medio Oriente, ribadisce che i giornalisti non sono merce di scambio né bandiere, bensì testimoni professionali al servizio della pluralità democratica.