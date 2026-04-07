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GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome) chiede l’immediato rilascio della freelance Shelly Kittleson

Cronaca
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AgenPress. GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome), l’associazione nazionale delle giornaliste italiane, si unisce all’appello di Committee to Protect Journalists e Reporters Without Borders, nel chiedere l’immediato rilascio senza condizioni dell’americana Shelly Kittleson. La freelance – che collabora da tempo con varie Testate italiane – è stata rapita in Iraq, a Baghdad, il 31 marzo.

GiULiA, nel condannare l’ennesimo oltraggio violento alla libera informazione in Medio Oriente, ribadisce che i giornalisti non sono merce di scambio né bandiere, bensì testimoni professionali al servizio della pluralità democratica.

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