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Giustizia minorile, Ostellari: “Confronto proficuo con le organizzazioni sindacali. Interventi immediati a Bologna”

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AgenPress. “Confronto proficuo tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e le organizzazioni sindacali. Nel quadro delle azioni attivate, il Dipartimento interviene disponendo il trasferimento immediato di 10 detenuti dall’Istituto penale per minorenni di Bologna, con ulteriori 12 spostamenti che seguiranno in tempi adeguati. Contestualmente, vengono avviati interventi di rafforzamento delle recinzioni al fine di implementare la sicurezza dell’Istituto.

Le misure si inseriscono nel percorso di riqualificazione del “Pratello”, con conclusione prevista a dicembre 2026, che consentirà finalmente di ampliare gli spazi trattamentali dell’IPM.

Un intervento efficace e puntuale, parte dell’ampio impegno sulla giustizia minorile, per il quale va un ringraziamento al Capo Dipartimento Antonio Sangermano”.

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.

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