Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “La pace è l’unica via: inaccettabile guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran”

AgenPress. “Come già Senatore della Repubblica Italiana, esprimo la mia profonda preoccupazione anche per le ultime minacce degli Stati Uniti all’Iran. La retorica bellicosa e le minacce di attacco nucleare stanno aumentando il rischio di una guerra devastante nella regione, con conseguenze imprevedibili e catastrofiche per la pace e la stabilità globale. Come ha detto Papa Francesco, ‘La guerra è un fallimento dell’umanità, è un fallimento della politica, è un fallimento della diplomazia’. La guerra non è la soluzione, ma la distruzione della creazione di Dio.

Anche Gandhi ci ha insegnato che ‘l’occhio per occhio finisce per rendere cieco il mondo intero’. La non violenza è la via per la pace e la giustizia.

E come ha detto Martin Luther King, ‘La vera pace non è assenza di conflitto, ma la presenza di giustizia’. La pace è un processo, non un evento. Dobbiamo lavorare per la pace, ogni giorno, in ogni luogo.

Come ricorda il Vangelo di Matteo (5,9), ‘Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio’. La guerra non è la soluzione, ma la distruzione della creazione di Dio. La pace è un dono di Dio, ma anche un compito per noi.

Chiedo con urgenza agli Stati Uniti di astenersi da qualsiasi azione militare contro l’Iran, a Israele di non continuare azioni contro la sicurezza dell’Iran, e all’Iran di non intraprendere azioni che possano essere interpretate come una minaccia alla sicurezza di altri paesi.

La comunità internazionale deve intensificare gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e trovare una soluzione pacifica e negoziata ai conflitti nella regione. Come afferma il Vangelo di Giovanni (13,34), ‘Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri’. La guerra è l’opposto dell’amore, è la distruzione della fratellanza umana.

La pace è l’unica via per la stabilità e la prosperità della regione. Chiedo a tutti i leader mondiali di lavorare per la pace e di evitare una catastrofe umanitaria e geopolitica.”

Lo dice in una nota il Sen. Scilipoti Isgrò Domenico presidente di Unione Cristiana.