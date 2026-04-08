Carpano: il vermouth che da 240 anni trasforma ogni sorso in un momento speciale

AgenPress. Immaginate la Torino del 1786, una città di carrozze, caffè letterari e fermento intellettuale, dove di fronte al Palazzo Reale un giovane addetto alla mescita di nome Antonio Benedetto Carpano sta per cambiare per sempre la storia del bere mondiale. Dotato di uno spirito creativo fuori dal comune, crea un vino aromatico che tutti vogliono degustare, è una novità assoluta e viene battezzato “Vermouth” . La scelta di questo termine non è affatto casuale, ma rappresenta un raffinato omaggio culturale a Wolfgang Goethe. In quegli anni, infatti, il grande poeta tedesco era il protagonista assoluto dei discorsi nei salotti torinesi grazie al suo celebre viaggio in Italia.

Oggi, a 240 anni dalla sua nascita, scegliere il vermouth Carpano significa non solo sorseggiare un prodotto d’eccellenza, ma celebrare un’opera laboriosa definita in dialetto piemontese “che travaj!”, un lavoro paziente che richiede dai cinque ai nove mesi di dedizione assoluta. Il cuore di questo mito risiede in un processo produttivo che non accetta compromessi, basato sulla selezione di vigneti italiani e, in particolare, del Trebbiano bianco, lavorato in poche ore per preservarne ogni nota aromatica ed evitare l’ossidazione.

Ogni sorso è un viaggio sensoriale che si snoda attraverso quattro tratti distintivi: avvolgente e caldo, vegetale ed erbaceo, fragrante e tropicale e amaro e di corpo.

Il Carpano Rosso si conferma il “Maestro d’arte” per i cocktail classici e per la mixology d’autore. Con la sua struttura decisa e le note vinose accompagnate da un ottimo bilanciamento delle quattro note principali, è la spina dorsale di cocktail leggendari come il Negroni, l’Americano o lo Sbagliato, dove la sapidità si sposa perfettamente con un finale giustamente amaro. Ma la gamma del Vermouth Carpano, comprende anche il Bianco, nato negli anni ’30 per interpretare con freschezza spensierata il dinamismo mondano della modernità e il Carpano Dry, che porta nei cocktail una sapidità marina e minerale tanto ricercata dai bartender.

Carpano ha attraverso il ‘900, firmando i più bei momenti di convivialità con il suo carattere unico di Vermouth dalle nobili origini, nato per conquistare generazioni rimanendo fedele a se stesso e alla sua vocazione di pioniere del Vermouth da 240 anni.