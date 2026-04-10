Frana. Vigili del fuoco impegnati nel comune di Salcito (CB) [video]

La frana, verificatasi nelle ultime ore, ha coinvolto una porzione del territorio già fragile dal punto di vista idrogeologico. Il cedimento del terreno ha provocato danni strutturali ad alcune case e ha spinto le autorità locali ad attivare immediatamente le procedure di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nella verifica della stabilità degli edifici e nella messa in sicurezza dell’area colpita. Alcune famiglie sono state evacuate in via precauzionale, mentre si stanno effettuando monitoraggi continui per valutare l’evoluzione del fenomeno franoso.

Presenti anche tecnici comunali e personale della protezione civile, che stanno collaborando per delimitare la zona a rischio e coordinare eventuali interventi di supporto alla popolazione. Non si registrano al momento feriti, ma resta alta l’attenzione per possibili ulteriori smottamenti.

Le cause della frana sono ancora in fase di accertamento, anche se non si esclude che le recenti condizioni meteorologiche possano aver contribuito a destabilizzare il terreno.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire le indicazioni delle autorità, mentre proseguono senza sosta le operazioni per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Contemporaneamente, l’elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l’evoluzione del fronte franoso.