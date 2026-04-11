Il valore delle istituzioni: dalla Prefettura di Ravenna una lezione di etica del servizio pubblico, equilibrio e responsabilità

Ci sono momenti in cui le istituzioni riescono a esprimere, con sobrietà e autorevolezza, il senso più autentico della loro funzione. La giornata vissuta nella Prefettura di Ravenna appartiene a questa categoria: non un semplice incontro, ma un’occasione in cui il valore della Costituzione, dell’etica pubblica e del dialogo tra mondi diversi si è tradotto in esperienza concreta

AgenPress. In questo contesto, il ruolo del Prefetto Raffaele Ricciardi si è rivelato centrale. Non solo per la capacità organizzativa, ma per quella qualità più rara che distingue le istituzioni quando funzionano davvero: la capacità di tenere insieme, con equilibrio e misura, sensibilità diverse, favorendo un confronto alto senza mai perdere il riferimento ai valori fondanti della Repubblica.

Attorno a questo metodo si è sviluppato un dialogo significativo, che ha visto il contributo del Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, in una cornice capace di coniugare riflessione e concretezza. Non è un dettaglio: oggi più che mai, il valore delle istituzioni si misura nella loro capacità di creare connessioni, di generare fiducia, di offrire spazi credibili di confronto.

Ciò che è emerso con chiarezza è che l’etica del servizio pubblico non può restare un principio astratto. Essa vive nelle scelte quotidiane, nella qualità delle relazioni istituzionali, nella responsabilità con cui si affrontano le trasformazioni della società. In questo senso, Ravenna ha offerto un esempio concreto di come sia possibile tenere insieme tradizione e modernità, identità e apertura, rigore e dialogo.

In un tempo segnato da incertezze e tensioni, il messaggio che viene da questa giornata è semplice ma esigente: le istituzioni sono credibili quando sanno essere punto di equilibrio, quando non rincorrono il consenso ma costruiscono fiducia, quando esercitano l’autorità con senso del limite e profondità di visione.

È in questa misura che si riconosce la qualità di una guida istituzionale. Ed è in questa direzione che esperienze come quella di Ravenna indicano una strada: discreta ma solida, sobria ma profondamente incisiva. Una strada che richiama tutti – istituzioni e cittadini – a una più alta responsabilità nel custodire e rendere vivi, ogni giorno, i valori della nostra Costituzione.

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente sul sito della Fondazione OMRI.