Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev battuto 6-1- 6-4

AgenPress. Grande prova di Jannik Sinner, che conquista la finale del Monte-Carlo Masters con una prestazione dominante contro Alexander Zverev. Il punteggio finale, 6-1 6-4, racconta di un match controllato dall’azzurro dall’inizio alla fine.

Sinner è sceso in campo con grande determinazione, imponendo subito il proprio ritmo. Nel primo set non c’è stata storia: break immediato, colpi profondi e continui cambi di direzione hanno mandato fuori giri Zverev, incapace di trovare contromisure. Il 6-1 in appena poco tempo è lo specchio di una superiorità netta.

Nel secondo parziale il tedesco ha provato a reagire, alzando la percentuale di prime e cercando maggiore aggressività. Tuttavia, Sinner ha mantenuto lucidità e solidità nei momenti chiave, trovando il break decisivo e difendendolo fino al 6-4 finale. Fondamentale la sua capacità di gestire gli scambi lunghi e di rispondere con precisione anche sulle seconde di Zverev.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo straordinario momento di forma sulla terra rossa, superficie su cui in passato aveva faticato di più. La finale a Montecarlo rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita e lo consacra definitivamente tra i grandi protagonisti del circuito.

Ora l’attenzione è tutta rivolta all’ultimo atto del torneo, dove l’azzurro avrà l’occasione di conquistare uno dei titoli più prestigiosi della stagione. Una cosa è certa: con un Sinner così, sognare è più che lecito.