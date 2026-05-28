UNICEF: oltre 200 piazze in Italia per sostenere il Diritto al gioco dei bambini

AgenPress. Dal 28 maggio all’11 giugno, l’UNICEF sarà presente in oltre 200 piazze in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e sostenere l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in emergenza.

Ad Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Caserta, Cremona, Campobasso, Ferrara, Latina, Mantova, Milano, Padova, Ravenna, Salerno, Torino, Taranto, Udine e in tante altre città, centinaia di volontari e volontarie UNICEF saranno impegnati in eventi con laboratori, tornei di scacchi, dimostrazioni sportive, passeggiate in bici, giochi tradizionali, giochi da tavolo, giochi di squadra, laboratori creativi e altre iniziative per bambini e famiglie.

“Il gioco è una componente fondamentale del benessere di ogni bambino. Attraverso il gioco i bambini imparano valori importanti quali l’amicizia, il rispetto dell’altro, la solidarietà, partecipazione, l’ascolto », ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. «Per noi dell’UNICEF, il gioco, in particolare per bambini e le bambine che vivono in situazioni di emergenza o vulnerabilità, è molto più di un momento di svago, ma rappresenta un vero e proprio strumento per consentire loro di ritrovare un senso di normalità. Invito tutti a partecipare per celebrare i bambini e supportare le nostre attività e ringrazio i Comitati regionali e provinciali UNICEF, le volontarie, i volontari e tutti i partner impegnati in questa iniziativa.”

Insieme all’UNICEF nelle piazze italiane ci saranno anche C.S.A.In. – Centri Sportivi Aziendali e Industriali e F.S.I. – Federazione Scacchistica Italiana e FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, oltre a diverse realtà associative locali, che supporteranno i volontari UNICEF nelle numerose iniziative.

Per trovare l’evento e la piazza più vicina è possibile consultare la mappa qui.

Durante gli appuntamenti sarà inoltre possibile scegliere alcuni fra i regali solidali UNICEF disponibili a fronte di una donazione. Il ricavato sosterrà i programmi UNICEF per l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in contesti di emergenza.