Donald Trump lancia accuse all’Iran e minaccia l’Oman

AgenPress. Donald Trump ha accusato l’Iran di tentare di prendere tempo per raggiungere un accordo di pace, facendo scadere i termini in vista delle elezioni di medio termine statunitensi di novembre, nella speranza di ottenere condizioni migliori.

Interrogato sulla possibilità di un accordo a breve termine che consentisse all’Iran e all’Oman di controllare lo Stretto di Hormuz, Trump ha risposto: “Lo Stretto sarà aperto a tutti. Nessuno lo controllerà. Noi lo sorveglieremo, ma nessuno lo controllerà. Fa parte della trattativa in corso. Loro vorrebbero controllarlo. Sono acque internazionali e l’Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti dovremo farlo saltare in aria”.

Ha affermato che una delle conseguenze di un possibile accordo in discussione sarebbe l’immediata apertura dello stretto, che prima della guerra rappresentava un canale di transito per il 20% delle forniture energetiche mondiali.