Letizia Aodi si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore: gli auguri di AgenPress

AgenPress. Un importante traguardo accademico e personale per Letizia Aodi, che ha conseguito la laurea in Dietistica presso la Università Cattolica del Sacro Cuore. Un risultato che rappresenta il culmine di un percorso costruito con impegno, dedizione e passione per la professione sanitaria.

Letizia è figlia di Foad Aodi, vicedirettore dell’agenzia di stampa AgenPress, che ha voluto condividere pubblicamente la propria emozione per questo momento così significativo.

“Orgoglio e grande emozione, come medico e come padre, per il traguardo di Letizia e per un percorso costruito con sacrificio, competenza e valori familiari e professionali”, ha dichiarato Aodi, sottolineando l’importanza di un impegno costante e di una formazione solida nel campo della salute.

Alla neo-dietista Letizia Aodi arrivano anche gli auguri della redazione di AgenPress, che celebra con affetto e stima questo successo, augurandole un futuro professionale ricco di soddisfazioni e nuove sfide nel settore della nutrizione e della salute.

Un risultato che non è solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio di un percorso professionale al servizio delle persone, all’insegna della competenza e dei valori che hanno accompagnato Letizia fino a questo importante traguardo.