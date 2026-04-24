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25 aprile, EUR SpA: Nuvola illuminata con il Tricolore

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AgenPress. EUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il Tricolore.

Da stasera a mezzanotte e fino al mattino, e poi dall’imbrunire del 25 aprile fino a mezzanotte, la Nuvola sarà illuminata con i colori della bandiera italiana per rendere omaggio all’anniversario della liberazione dal regime nazifascista.

“L’illuminazione si inserisce nel novero delle iniziative dall’alto valore istituzionale e sociale a cui EUR SpA partecipa, con l’obiettivo di sostenere e supportare, proprio attraverso una delle immagini internazionali della Roma contemporanea, la celebrazione della memoria condivisa e i valori di libertà e democrazia”, dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.

 

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