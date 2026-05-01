Accise, Codacons: stangata su auto a benzina

CON MINORE SCONTO PIENO DI VERDE COSTERA’ 9 EURO IN PIU’. PREZZO MEDIO SALIRA’ A 1,929 EURO AL LITRO
AgenPress. La riduzione dello sconto sulle accise per la benzina decisa oggi dal governo costerà complessivamente agli italiani 92 milioni di euro solo a titolo di maggiori accise. Lo afferma il Codacons, che fornisce i dati ufficiali sull’impatto della misura varata dal Consiglio dei ministri.
La diminuzione del taglio delle accise sulla benzina a 5 centesimi di euro, qualora non consideri anche l’Iva, porterà un litro di verde a costare 18,3 centesimi di più rispetto a oggi, in media 9,15 euro in più su un pieno, con il prezzo che, ai livelli odierni dei listini alla pompa, salirà dal prossimo 2 maggio a 1,929 euro al litro, mentre in autostrada il prezzo medio raggiungerà 1,98 euro al litro.
Se si considera la quantità media di benzina venduta ogni giorno solo sulla rete ordinaria italiana (strade e autostrade) la misura del governo costerà agli italiani, solo a titolo di maggiori accise, 4,37 milioni di euro al giorno, circa 92 milioni di euro nei 21 giorni di durata del provvedimento – calcola il Codacons.
Si tratta di una stangata per i circa 17 milioni di italiani che circolano con una auto alimentata a benzina e dovranno fare rifornimenti a prezzi sensibilmente più elevati rispetto a quelli in vigore oggi, spendendo oltre 9 euro in più a pieno – conclude l’associazione.