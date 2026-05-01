Aung San Suu Kyi, attualmente detenuta, è stata trasferita agli arresti domiciliari

AgenPress. L’ex leader birmana Aung San Suu Kyi, attualmente detenuta, sarà trasferita agli arresti domiciliari, secondo quanto riportato dai media statali, a più di cinque anni da quando i militari hanno rovesciato il governo civile da lei guidato e incarcerato la premio Nobel.

Suu Kyi, 80 anni, è detenuta dalla giunta militare da allora e non si hanno notizie di lei nel mezzo di una sanguinosa guerra civile scatenata dal colpo di stato del febbraio 2021 che ha travolto gran parte di questa nazione impoverita del Sud-est asiatico.

L’emittente statale MRTV ha riferito che “la parte restante della pena di Aung San Suu Kyi è stata commutata in modo che venga scontata presso una residenza designata”.

I media statali hanno inoltre trasmesso una fotografia di Suu Kyi, seduta su una panchina di legno e affiancata da due agenti in uniforme: la prima immagine pubblica di lei da anni.