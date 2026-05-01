Fondazione OMRI: lezione-spettacolo teatrale sulla Costituzione e sui simboli della Repubblica

Nel quadro delle iniziative promosse dalla Fondazione OMRI per celebrare l’80° anniversario dell’alba della Repubblica – dalla nascita dell’Assemblea Costituente al Referendum istituzionale, fino al primo voto delle donne – la Toscana ospita un nuovo significativo appuntamento dedicato alla diffusione dei valori costituzionali tra le giovani generazioni

AgenPress. Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 10.00, il Teatro di Pontedera accoglierà circa 500 studenti per la conferenza-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione – L’educazione civica che non ti aspetti”, un format che unisce linguaggio teatrale e contenuti formativi, rendendo accessibili e coinvolgenti i principi fondamentali della Costituzione italiana e i simboli della Repubblica.

Seguirà un momento conclusivo dedicato all’Inno di Mameli, con la partecipazione del narratore storico e presidente del Comitato consultivo della Fondazione, Michele D’Andrea, che rivolgerà agli studenti una riflessione sul valore dei simboli identitari della Repubblica nella costruzione del senso di comunità.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi; del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Andrea Simonetti; del consigliere di amministrazione della Fondazione Pisa, Franco Cervelli; del presidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, Michele Emdin; e del presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Francesco Tagliente.

La conduzione sarà affidata a Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno, con la partecipazione di Michele D’Andrea per il momento conclusivo dedicato all’Inno nazionale.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso già avviato con successo nei teatri di Pisa, Vecchiano e Cascina, dove analoghi spettacoli-lezione dedicati alla Costituzione e all’Inno nazionale hanno riscosso grande partecipazione da parte degli studenti e delle comunità locali.

Determinante per la realizzazione dell’intero ciclo di eventi è stato il sostegno della Fondazione Pisa, che ancora una volta conferma la propria attenzione concreta al territorio, promuovendo progetti culturali e formativi rivolti alle giovani generazioni.

«La Costituzione non è solo un testo da studiare, ma un patrimonio da vivere ogni giorno. Quando i suoi valori incontrano la forza dei simboli della Repubblica, diventano esperienza concreta, capace di formare cittadini consapevoli, responsabili e partecipi», ha sottolineato Francesco Tagliente.