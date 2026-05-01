1° maggio – Festa del Lavoro: il richiamo della Fondazione Insigniti OMRI alla sicurezza e alla dignità del lavoro

In occasione della Festa del Lavoro, il primo pensiero va ai familiari di quei lavoratori che hanno perso la vita nello svolgimento della propria attività e a quanti hanno subito gravi menomazioni. A loro, e alle loro famiglie, si rinnova il rispetto più profondo e la vicinanza della Fondazione Insigniti OMRI, nel segno di una memoria che non può mai ridursi a semplice commemorazione, ma deve tradursi in impegno concreto e condiviso per la prevenzione e la sicurezza

AgenPress. Il lavoro è dignità, è libertà, è partecipazione: è il fondamento della nostra Repubblica, come sancito dalla Costituzione. Ma proprio per questo non può e non deve mai trasformarsi in rischio evitabile, in sofferenza o in perdita di vite umane. Le tragedie che continuano a segnare il mondo del lavoro ci richiamano, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, al dovere di fare di più e meglio, rafforzando la cultura della sicurezza, il rispetto delle regole e la responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

In questa giornata, la Fondazione rinnova il proprio omaggio al valore del lavoro, pilastro della nostra Repubblica, ma avverte anche il dovere di volgere lo sguardo a chi vive situazioni di difficoltà.

Il pensiero va a chi il lavoro lo ha perso e lo cerca con fatica; a chi, per lavorare, è stato costretto a lasciare la propria famiglia e la propria terra; a quanti ogni giorno affrontano lunghi e gravosi spostamenti, sottraendo tempo alla vita personale e familiare; a chi è costretto a sostenere il peso di un secondo alloggio o a cambiare frequentemente sede per esigenze di servizio.

Non dimentichiamo i giovani, impegnati nella difficile ricerca del primo impiego, spesso segnati da precarietà e incertezza, che rendono più complessa la costruzione del loro futuro.

E, accanto a tutto questo, il nostro riconoscimento va a coloro che, anche oggi, lavorano per garantire i diritti, le libertà e i principi che questa giornata richiama, contribuendo con responsabilità e spirito di servizio al bene comune.

Celebrare il lavoro significa non solo ricordarne il valore, ma rinnovare l’impegno affinché esso sia sempre più sicuro, dignitoso e accessibile a tutti.

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente Presidente Fondazione Insigniti OMRI sul sito della Fondazione.