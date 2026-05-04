L’Iran avverte gli Stati Uniti di tenersi alla larga dallo Stretto di Hormuz

AgenPress. L’Iran ha avvertito le forze statunitensi di non entrare nello Stretto di Hormuz dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero “guidato fuori” le navi bloccate nel Golfo a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Trump ha fornito pochi dettagli sul piano per aiutare le navi e i loro equipaggi, bloccati in quella vitale via navigabile e a corto di cibo e altri rifornimenti a oltre due mesi dall’inizio del conflitto.

“Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in ​​sicurezza fuori da queste vie navigabili ristrette, in modo che possano svolgere liberamente e agevolmente le loro attività“, ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social.