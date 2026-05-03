Ancora una volta, il tennis mondiale parla italiano. Jannik Sinner domina la finale di Madrid

AgenPress. Ancora una volta, il tennis mondiale parla italiano. Jannik Sinner domina la finale del Masters 1000 di Madrid e supera senza appello Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2, conquistando il quinto titolo Masters 1000 della sua carriera. Una vittoria straordinaria, arrivata al termine di una prestazione praticamente perfetta, che conferma il numero uno azzurro come l’uomo del momento nel circuito ATP.

Sul centrale della Caja Mágica non c’è mai stata partita. Sinner ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, aggredendo il servizio del tedesco e comandando gli scambi con una continuità impressionante. Zverev, mai davvero entrato in partita, ha subito la velocità e la precisione dell’altoatesino, incapace di trovare contromisure al tennis aggressivo e pulito dell’italiano.

Il primo set è volato via in appena mezz’ora: Sinner ha strappato subito il servizio all’avversario e ha continuato a martellare da fondo campo, lasciando appena un game al tedesco. Nel secondo parziale il copione non è cambiato. L’azzurro ha mantenuto altissima l’intensità, concedendo pochissimo al servizio e trasformando ogni occasione in pressione costante per Zverev.

Con questo successo, Sinner aggiunge un altro tassello a una stagione già eccezionale. Dopo i trionfi nei grandi tornei internazionali degli ultimi mesi, il campione italiano continua a macinare record e conferma la sua crescita definitiva tra i dominatori del tennis mondiale. Il quinto Masters 1000 rappresenta infatti un traguardo storico, raggiunto con una maturità tecnica e mentale impressionante.

A Madrid si è vista la versione migliore del tennista italiano: solido, spettacolare e cinico nei momenti decisivi. Il pubblico spagnolo ha applaudito a lungo la prova del numero uno azzurro, protagonista di una finale senza sbavature che potrebbe diventare una delle più nette nella storia recente del torneo.

Per Sinner, ora, l’obiettivo è continuare la corsa verso il Roland Garros con la consapevolezza di essere il giocatore da battere. E dopo una dimostrazione di forza del genere, il messaggio al circuito è chiarissimo: il futuro del tennis è già qui, e parla italiano.