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Trump: “L’Iran non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”

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AgenPress.  Donald Trump ha dichiarato di star valutando una nuova offerta del regime iraniano per porre fine alla guerra, ma si è mostrato poco ottimista sulla possibilità che la proposta abbia successo.

“Esaminerò presto il piano che l’Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”, ha scritto il presidente in un post su Truth Social.

Poco prima della pubblicazione del post, Trump ha risposto alle domande dei giornalisti sulla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach in merito ai negoziati. Il presidente ha affermato che avrebbe fatto sapere presto ai giornalisti se avesse accettato o respinto l’offerta iraniana.

Venerdì Trump aveva dichiarato di non essere “soddisfatto” della proposta, ma sabato ha affermato che ne avrebbe esaminato ulteriormente i dettagli.

“Mi hanno parlato del concetto alla base dell’accordo”, ha detto Trump. “Ora mi daranno la formulazione esatta.”

L’ultima proposta dell’Iran prevede la riapertura alla navigazione nello Stretto di Hormuz e la fine del blocco statunitense, rinviando tuttavia a data da destinarsi i negoziati sui programmi nucleari iraniani.

Le dichiarazioni di Trump giungono mentre il presidente sta valutando come procedere nella situazione di stallo che si protrae da settimane. Giovedì, i funzionari militari lo hanno informato sulle opzioni per lo Stretto di Hormuz e sul fronte interno in Iran. Trump non ha escluso la possibilità di riprendere gli attacchi.

“Vogliamo andare e farli saltare in aria e finirli per sempre, oppure vogliamo provare a raggiungere un accordo? Queste sono le opzioni”, ha detto Trump ai giornalisti venerdì, aggiungendo che “preferirebbe non” riprendere gli attacchi.

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