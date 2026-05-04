Previsioni Meteo del 5 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Maggio 2026

AL NORD – Al mattino precipitazioni diffuse più intense a nord-ovest; neve sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Al pomeriggio fenomeni generalmente deboli su tutti i settori con quota neve in rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni sui rilievi e su Liguria e Friuli, con molte nubi in transito.

AL CENTRO – Al mattino acquazzoni e temporali sulla Toscana, coperto ma con fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Toscana, Umbria e Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, deboli piogge su Sardegna, Campania e Puglia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con deboli piogge ancora sulla Campania.

Temperature minime in calo al nord, in rialzo al centro-sud. Massime in generale diminuzione.