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L’Iran si dichiara pronto sia alla guerra che alla diplomazia

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AgenPress. Teheran ha dichiarato oggi di essere “pronto” a riprendere la guerra o a dare priorità alla diplomazia con l’obiettivo di porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, sottolineando che “la palla è nel campo degli Stati Uniti”.

“L’Iran ha presentato il suo piano di pace al mediatore Pakistan, puntando a una soluzione definitiva della guerra, e ora gli Stati Uniti devono scegliere tra la via diplomatica o il proseguimento di un approccio conflittuale”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi.

“L’Iran, per garantire i propri interessi e la propria sicurezza nazionale, è pronto a entrambe le opzioni”, ha aggiunto, rivolgendosi agli ambasciatori e ai capi delle missioni diplomatiche nella capitale iraniana.

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