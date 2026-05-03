L’intelligenza artificiale individua i segnali del cancro al pancreas prima che si sviluppi il tumore

AgenPress. Quando i medici individuano il cancro al pancreas, spesso è troppo tardi per trattarlo efficacemente. Ma un nuovo studio suggerisce che l’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di individuare i segni della malattia prima che i tumori siano visibili in una scansione.

Un modello di intelligenza artificiale sviluppato presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, è stato in grado di rilevare anomalie nelle TAC dei pazienti fino a tre anni prima che venisse loro diagnosticato un tumore al pancreas, secondo una ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista Gut.

Gli scienziati che hanno sviluppato il modello, attualmente in fase di valutazione in una sperimentazione clinica, lo hanno addestrato utilizzando scansioni TC di pazienti sottoposti a screening per altre patologie e a cui era stato successivamente diagnosticato un tumore al pancreas. Il team ha poi chiesto a dei radiologi di esaminare le scansioni e ha confrontato la loro capacità di individuare i primi segni di cancro con quella del modello di intelligenza artificiale. Il modello si è dimostrato tre volte più efficace nell’identificare i primi segni.

“Sapevamo, in base alla biologia della malattia, che non si trattava di qualcosa che si manifestava all’improvviso nel giro di tre mesi. Sapevamo che il segnale era presente. Dovevamo solo trovare un modo per rilevarlo”, ha affermato il dottor Ajit Goenka, radiologo presso la Mayo Clinic e autore dello studio.

Con un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 13% , il cancro al pancreas è destinato a diventare la seconda causa di morte per tumore entro il 2030. Circa l’80% dei pazienti riceve la diagnosi quando la malattia ha già raggiunto uno stadio avanzato.

A differenza del cancro al colon o al seno, non esiste uno screening di routine per il cancro al pancreas nelle persone sane. Palpare un nodulo è quasi impossibile, poiché il pancreas è situato in profondità nell’addome. Inoltre, i sintomi tipici come dolore addominale e improvvisa perdita di peso di solito compaiono solo quando il tumore si è già diffuso ad altri organi.

I primi segni della malattia sono spesso troppo lievi per essere rilevati a occhio nudo durante una scansione. In molti casi, le scansioni dei pazienti risultano normali anche solo sei mesi prima della diagnosi.

“Analizzo queste immagini ogni giorno”, ha affermato il dottor Daniel Jeong, radiologo diagnostico presso il Moffitt Cancer Center di Tampa, in Florida, che non ha partecipato alla ricerca della Mayo Clinic. “Stiamo cercando una massa misurabile che possa rappresentare il cancro. Quindi questi tumori devono crescere fino a un certo livello per diventare visibili.”

Goenka ha affermato che una delle caratteristiche distintive del cancro in fase iniziale, rilevata dal modello di intelligenza artificiale, è la presenza di cellule anomale nel pancreas che proteggono il tumore dalle difese immunitarie dell’organismo. Gli scienziati sapevano dell’esistenza di queste cellule, ma avevano difficoltà a individuarle tramite le scansioni.

Goenka ha affermato che il modello potrebbe un giorno rivelarsi utile per le persone che presentano già fattori di rischio per la malattia, come una storia familiare o il diabete, ma che non manifestano alcun sintomo. In tal caso, i medici probabilmente raccomanderebbero ulteriori esami del sangue e diagnostica per immagini.

“Purtroppo, se presentano sintomi e se si tratta effettivamente di cancro al pancreas, l’intelligenza artificiale non è necessaria”, ha affermato.

Il modello di intelligenza artificiale è uno dei numerosi progressi recenti nella ricerca sul cancro al pancreas. Il mese scorso, i risultati di una sperimentazione di fase iniziale hanno dimostrato che un vaccino a mRNA ha prolungato la sopravvivenza in otto pazienti affetti da cancro al pancreas. Un farmaco sperimentale chiamato daraxonrasib ha inoltre dimostrato di raddoppiare l’aspettativa di vita dei pazienti in una sperimentazione di fase successiva. La Food and Drug Administration (FDA) ha dichiarato venerdì che l’azienda produttrice del farmaco, Revolution Medicines, potrebbe estenderne l’accesso in un contesto controllato ai pazienti con cancro al pancreas in stadio avanzato che hanno già provato altri trattamenti. Il daraxonrasib non è ancora stato approvato dalla FDA.

Inoltre, i ricercatori stanno lavorando a test del sangue avanzati che potrebbero individuare i segni distintivi della malattia.

“In realtà stiamo facendo grandi progressi. Non abbiamo però invertito la rotta nella malattia”, ha affermato il dottor Tamas Gonda, direttore del programma per le malattie pancreatiche presso il Perlmutter Cancer Center del NYU Langone.

Altri medici non affiliati allo studio della Mayo Clinic hanno affermato che, individuando i segni del cancro al pancreas prima che si diffonda ad organi vitali o vasi sanguigni, il modello di intelligenza artificiale potrebbe aumentare il numero di pazienti potenzialmente idonei a interventi chirurgici, chemioterapia o radioterapia.

“Questo potrebbe davvero cambiare le carte in tavola per la diagnosi precoce”, ha affermato la dottoressa Pam Hodul, oncologa chirurgica presso il Moffitt Cancer Center.