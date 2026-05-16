Zelenskiy afferma che la Russia sta valutando un piano per attaccare un “Paese della NATO dalla Bielorussia”

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la Russia sta cercando di trascinare la Bielorussia più a fondo nella sua guerra in Ucraina e sta valutando piani per attaccare il nord dell’Ucraina o un

paese della NATO dal territorio bielorusso.

“Continuiamo a documentare i tentativi della Russia di trascinare la Bielorussia più a fondo nella guerra contro l’Ucraina”, ha dichiarato Zelenskiy sull’app di messaggistica Telegram dopo l’incontro con funzionari militari e dell’intelligence.

Ha affermato che l’Ucraina era a conoscenza di ulteriori contatti tra la Russia e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, volti a convincerlo ad aderire a “nuove operazioni aggressive russe”.

“La Russia sta valutando piani per operazioni a sud e a nord del territorio bielorusso, sia contro la direzione Chernihiv-Kyiv in Ucraina, sia contro uno dei paesi della NATO direttamente dal territorio bielorusso”, ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli.

La Bielorussia confina con l’Ucraina a sud e con i membri della NATO Polonia, Lituania e Lettonia a nord e a ovest.