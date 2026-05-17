Cecchetti (Lega): “Quanto accaduto a Modena è gravissimo. Chi semina violenza deve pagare fino in fondo”

AgenPress. “Quanto accaduto oggi a Modena è gravissimo e lascia sgomenti. Un gesto folle che ha messo a rischio la vita di cittadini innocenti e che poteva trasformarsi in una tragedia ancora più pesante. La mia vicinanza va ai feriti, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto momenti di paura e terrore.

Ancora una volta emerge con forza il tema della sicurezza nelle nostre città e della necessità di non abbassare mai la guardia. Chi sceglie la violenza, chi mette in pericolo vite umane e chi pensa di poter agire nell’illegalità deve sapere che lo Stato deve intervenire con fermezza assoluta, senza giustificazioni e senza buonismo.

Un plauso va anche ai cittadini che sono intervenuti con coraggio per fermare il responsabile, dimostrando grande senso civico in una situazione estremamente delicata.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.