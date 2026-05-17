Modena. Renzi: “È la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere”

AgenPress. Sono sconvolto dalle notizie che arrivano da Modena. Il mio primo pensiero va ai feriti e alle loro famiglie. Voglio dire grazie ai cittadini che hanno messo in pericolo la loro vita per reagire e alle Istituzioni coinvolte a cominciare dai medici e infermieri, dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. È la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere: occorre fare chiarezza subito e reagire tutti insieme con la massima determinazione.

Lo dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.